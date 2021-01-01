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Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi yeni yıl kutlamaları için sokaklara döküldü. Kutlamalar tüm dünyada büyük tepkiyle karşılandı.

Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte neredeyse tüm dünyada yeni yıl koronavirüs önlemleri gölgesinde kutlanırken virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi kent merkezinde toplanarak yeni yılı karşıladı.

Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

 Wuhan'daki yeni yıl kutlamalarının görüntüleri tüm dünya gündeminde dikkatleri üzerine çekti.

Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi. Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı.

Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

2019'un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Wuhan kentinde tespit edilmişti.

Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

KUTLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Dünyada salgın nedeniyle neredeyse herkes yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda kalırken, Vuhan'daki kutlamalar büyük tepki çekti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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