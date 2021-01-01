Tüm dünya karantinadayken onlar Wuhan'da binlerce kişi yeni yılda sokaklara döküldü!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte neredeyse tüm dünyada yeni yıl koronavirüs önlemleri gölgesinde kutlanırken virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi kent merkezinde toplanarak yeni yılı karşıladı.

Wuhan'daki yeni yıl kutlamalarının görüntüleri tüm dünya gündeminde dikkatleri üzerine çekti.

Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi. Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı.

2019'un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Wuhan kentinde tespit edilmişti.

KUTLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Dünyada salgın nedeniyle neredeyse herkes yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda kalırken, Vuhan'daki kutlamalar büyük tepki çekti.