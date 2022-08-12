Tüm Dünya'da bebek pudrası olarak kullanılıyordu! İçerisinde kansorojen madde tespit edilen Johson&Johson markalı ürün tüm Dünya'dan çekiliyor!

Johnson & Johnson adlı bebek bakım ürünlerinde yıllardır hizmet veren markanın, içerisinde bulunan kansorojen maddeden dolayı tüm Dünya'da toplatılma kararı alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tüm Dünya'da bebek pudrası olarak kullanılıyordu! İçerisinde kansorojen madde tespit edilen Johson&Johson markalı ürün tüm Dünya'dan çekiliyor!

Yıllardır bebek bakım ürünlerinde kullanılan, bebeklerin bakımı için oldukça güvenilen ve tavsiye edilen bebek bakım ürününden beklenmeyen bir haber geldi. Markanın talk bazlı ürünlerinde asbes maddesinin tespit edilmesi sonra ABD merkezli marka 2023 itibari ile tüm Dünya'dan çekilme kararı aldı.

Tüm Dünya'da bebek pudrası olarak kullanılıyordu! İçerisinde kansorojen madde tespit edilen Johson&Johson markalı ürün tüm Dünya'dan çekiliyor!

KÜRESEL ÇAPTA ÜRETİMİ VE SATILI DURDURULUYOR

130 yıldır bebek bakım ürünleri çin hizmet veren Johson&Johson adlı markada kansorojen madde tespit edilmesi sonra piyasalardan çekileceği haberini "Dünya çapında yaptığımız portföy değerlendirmesi kapsamında, ticari olarak tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası portföyüne geçiş yapma kararı aldık. Bu dönüşümün bir sonucu olarak 2023'te küresel ölçekte Johnson's talk bazlı bebek pudrası üretimi ve satışı durdurulacak." şeklinde açıkladı.

Tüm Dünya'da bebek pudrası olarak kullanılıyordu! İçerisinde kansorojen madde tespit edilen Johson&Johson markalı ürün tüm Dünya'dan çekiliyor!espit edildi!

Şirket asbes adlı kansorojen maddenin tespit edilmesi sonrası tamamen mısır nişastası bazlı bebek pudrası üretimine geçileceği haberini de verdi.

Tüm Dünya'da bebek pudrası olarak kullanılıyordu! İçerisinde kansorojen madde tespit edilen Johson&Johson markalı ürün tüm Dünya'dan çekiliyor!

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