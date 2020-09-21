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  3. Tüm organları ters denildi! Canı pahasına bebeğini dünyaya getirdi

Tüm organları ters denildi! Canı pahasına bebeğini dünyaya getirdi

Kocaeli'de organları ters olarak dünyaya gelen bir kadın, bronşit tedavi için gittiği hastanede bu durumu öğrendi. Ardından hamile kalan kadın doğum riski taşısa da ölme pahasına da çocuğunu dünyaya getirdi. O görüntülerde kameralara anbean kaydedildi.

Kocaeli’de yaşanan olayda Ayşe Doğan isimli bir kadın, 14 yaşında bronşit hastalığı yüzünden gittiği hastanede tüm organlarının ters olduğunu öğrendi. Doktorların korkulacak bir şey olmadığını, sadece Ayşe’nin kendisine biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söylemesi üzerine Ayşe ve ailesinin endişeleri azaldı. Yıllar sonra eşinden hamile kalan Doğan, 'doktorların doğurursan ölürsün' sözlerinin üzerine yine de doğuma girerek bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bu mutlu haberin ardından çift, 3 kilo 300 gram olarak ve hiçbir sağlık sorunu olmadan doğan bebekleriyle yaşamaya devam ediyor.

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21 Eylül 2020 Pazartesi 11:40
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