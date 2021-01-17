Özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun 5 gün önce ortadan kayboldu. Kamyoneti ile dağlık alana çıkan Tolun'a bir süre ulaşamayan yakınları ihbarda bulundu. Günlerdir Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH tarafından karla kaplı dağlarda yapılan tüm aramalara rağmen Dr. Tolun'a ulaşılamadı.

169 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR

Kayıp doktor 67 araç, iş makinası, 5 kross motor, 5 kar motoru 5 ATV, 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, bot ve 169 personelin katılımı ile aranmaya devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada kayıp doktor Uğur Tolun’u bulmak için Suadiye Tabiat Parkı, Kartepe Kuzu Yaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova ve İnönü Yaylası, Sapanca Göl Kenarı, Serindağ Mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uğur Tolun’un bulunabilmesi için Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un gözetim ve denetimde arama ve kurtarma çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Doktor Uğur Tolun kimdir, kaç yaşında? Uğur Tolun öldü mü, bulundu mu son dakika?