Tüm siteyi ayağa kaldırmıştı! İrem Derici verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi: "Uykum ağır, ayı gibi uyuyorum"

Aynı apartmanda oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici arasında geçtiğimiz günlerde bir tatsızlık yaşanmıştı. Yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle komşusu Lerzan Mutlu'nun çıldırmasına sebep olan İrem Derici açıklamada bulunarak verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

İSYAN ETMİŞTİ

Derici'nin yüksek sesle sabaha kadar müzik dinlediğini ve attığı mesajlara cevap vermediğini belirten Lerzan Mutlu, “İrem’ciğim; uyuyamıyoruz. Evde müziği bu saatte kapasan mı artık! Bangır bangır! WhatsApp’ını okundu yapmazsın sen! Buradan yazayım dedim. Sabah saat: 04:00! Binaları villa gibi, etrafında insan yokmuş gibi davrananlara pes! Diskonun bitmesini bekliyoruz. Bu ilk değil. Oturduk güvenlik zili çalıyor, kimse oralı değil ve ezan okunuyor, biz uyanık! Müzik son ses! Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma! Yakışmaz ama zorluyorsunuz. Müzik hala açık, çıldıracağım. Ben hayatımda böyle bir saygısızlık görmedim. Saat 06:45!” şeklinde yazılar paylaşarak rahatsızlığını dile getirmişti.

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"VERDİĞİM RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Magazin Burada’nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan İrem Derici, ise olayın olduğu gece yorgunluktan uyuyakaldığını belirterek, “Uykum ağır ayı gibi uyuyorum. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim” dedi.