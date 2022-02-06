Tüm siyasi liderlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleri! Recep Teyyip Erdoğan'ın inceliği mest etti!

Geçtiğimiz gün eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları COVİD-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandığı bir paylaşım gerçekleştirmişti. Bunun hemen ardından tüm Türkiye dahil, yurtdışından da geçmiş olsun dilekleri alan Başkan Erdoğan, siyasi partilerin liderlerinden de bir an önce şifaya kavuşmaları için mesajlar aldı. İsim ayrımı yapmaksızın kendisine iyi dileklerde bulunan herkese teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı, inceliğiyle mest etti.

TEŞEKKÜRLERİ TEK TEK KABUL ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'e, Doğu Perinçek'ten, Muharrem İnceye, Ahmet Davutoğlu'ndan, Ali Babacan'a varıncaya birçok parti başkanları ve vekillerinden geçmiş olsun mesajları alan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen iyi dileklere bir bir teşekkürlerini sunarken, bunun yanı sıra yabancı ülkelerin cumhurbaşkanlarından gelen mesajları da kabul etti.

SİYASİ LİDERLERDEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu; "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Meral Akşener: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

Muharrem İnce: "Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Doğu Perinçek: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğimizi sunuyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz."

Mustafa Sarıgül: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Muhterem Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi sunar, acil şifalar dilerim."

Temel Karamollaoğlu: "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğab ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

Ahmet Davutoğlu: "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum."

Ali Babacan: "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."