Tüm Türkiye bu canlı yayını bekliyor! Onlar canlı yayına böyle hazırlandı

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında karşılaşacaklar.

BİNALİ YILDIRIM, KONUTUNDA AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla’da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım’ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla konutunda ailesiyle bir araya geldi.

EKREM İMAMOĞLU DÜN GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞTI

Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü’nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi.