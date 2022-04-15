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  3. Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

Tüm Türkiye, TOGG’un lansman tarihini sabırsızlıkla bekliyordu. TOGG’un hazırlık çalışmaları devam ederken, lansmanın ne zaman olacağı da belli oldu.

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

18 Temmuz 2020’ye inşaat çalışmalarına başlanılan TOGG’da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Yeniliğe yolculuk hedefinde TOGG cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin tarihi projesi TOGG’un lansman tarihi için geri sayım başladı.  

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

TOGG TEST EDİLECEK

Gemlik TOGG tesisinde yapımı 3 ay süren 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, yüksek manevra alanı gibi ihtiyaçlara göre ayarlanan bu pistte TOGG'un prototiplerin test edilmesi bekleniyor.

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

SERİ ÜRETİME HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Tesiste üretim birimlerine ilişkin çalışmalar mayıs ayında tamamlanacağı açıklandı.  Gövde, boyahane ve montaj tesislerinin de yüzde 90'ı tamamlanırken, 185 robot tesiste parçasız provalara başladığı biliniyor. TOGG bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olması beklenirken, Ekim sonu, Kasım başında tesis seri imalata hazır hale geleceği duyuruldu.

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

Türkiye’deki tüm vatandaşların merakla beklediği TOGG'un lansman tarihi belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un lansmanı 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacağı belirtildi.

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! TOGG’un lansman tarihi belli oldu!

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