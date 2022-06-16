Tüm Türkiye onun annelik etmeye hazırdı! Nisa bebekten acı haber!

Geçtiğimiz Nisan ayında, , Pendik'te annesi tarafından ölüme terk edilen ve ATT Büşra Durmaz'ın emzirerek süt anneliği yaptığı Nisa bebeğin yaşam sevinci, tüm Türkiye'ye umut olmuştu. Ünlülerden, maddi durumu yerinde olan bir çok kişiye kadar ona anne olmak isteyenler sağlık durumunu anbean takip etmiş, 8 Nisan tarihinde Fahrettin Koca'dan gelen sağlık durumu bilgisiyle yüreklere su serpilmişti. Ancak gelen son dakika bilgisine göre; Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi.

VEJATİF DURUMDA

8 Nisan tarihinden bu yana hayata dönen Nisa bebek, birkaç gün sonra yanlış yutkunma sonucu bir hasar daha almıştı. Önce evinde 10 dakika, daha sonra ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste devam etti. Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.

Yanlış yutkunma sonucunun ardından bir de kalp kasılması nedeniyle tedavi altına alınan Nisa bebeğin zaman zaman genel durumunun çok daha kötü olduğu belirtiliyor.

Solunum yapabilmesi için entübe edile Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi. Gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, maalesef çevresel farkındalığı da yok. Yani 'vejetatif' durumda.