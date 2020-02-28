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  3. Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor! Ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajı

Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor! Ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajı

İdlib'deki saldırı sonucunda tüm dünya manşetlerine Türkiye'yi taşıdı. Ünlülerden ise acı dolu paylaşımlar geldi. İşte ünlülerin Mehmetçiğe destek mesajları...

Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor! Ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajı 1113