Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor! Ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajı İdlib'deki saldırı sonucunda tüm dünya manşetlerine Türkiye'yi taşıdı. Ünlülerden ise acı dolu paylaşımlar geldi. İşte ünlülerin Mehmetçiğe destek mesajları...

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