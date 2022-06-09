Tüm Türkiye'yi doğum yalanıyla kandırmıştı. Tiktok fenomeni Mükremin Gezgin soruşturma açılmasının ardından suskunluğunu bozdu. "Artık dayanamıyorum" Aylardır tüm Türkiye'yi hamile olduğuna inandırıp, geçtiğimi günlerde de doğum yaptığı haberini veren ünlü fenomene sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmıştı. Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu.

1 10 Mükremin Gezgin, sosyal medya mecrası Tiktok'tan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça bahsettiriyor.