Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yarın saat 18:57'de tüm yurtta ve KTTC'de yapılacak olan deprem tatbikatı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek "Hayati Uyarı Bildirimi" ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti. Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

"ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ YAPILACAK"

Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz."

Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!

HAY SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

81 İL VE KKTC'DE DEPREM TATBİKATI

Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.

Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!

Sezer, İstanbul ve Bursa'daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, "Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK'ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar." dedi.

Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!

ÇÖK-KAPAN-TUTUN TABİKATI NASIL YAPILACAK?

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

İlgili Haberler
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!
Ataşehir Belediyesi'nde görevli müdürün görüntüleri sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma başlatıldı!
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Son Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu ! İşte dört büyüklerin rakipleri...
2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"
2 çocuğunu vahşice katleden, eşini de öldürmeye teşebbüs eden adamın ifadesi tüyler ürpertti! "Fakir yaşamalarını istemedim"
USGS duyurdu! 7.5 büyüklüğünde deprem!
USGS duyurdu! 7.5 büyüklüğünde deprem!
Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!
Tüm ülke yarınki tatbikatı bekliyor! AFAD Başkanı Yunus Sezer'den tatbikat öncesi önemli açıklamalar!
Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri
Askerlik 15 aya ne zaman düştü? İşte yıllara göre askerlik süreleri
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: "Kazanamayacağını düşünüyoruz"
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto: "Kazanamayacağını düşünüyoruz"
Çok Okunanlar
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
Son dakika | Hapis cezası isteniyordu! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar!
USGS duyurdu! 7.5 büyüklüğünde deprem!
USGS duyurdu! 7.5 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık"
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"