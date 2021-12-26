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  3. Tüm ülkeyi ağlatmıştı! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doku nakline başlandı!

Tüm ülkeyi ağlatmıştı! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doku nakline başlandı!

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te meydana gelen olay tüm Türkiye'yi üzmüştü. Ooturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'e doku nakline başlandı

Tüm ülkeyi ağlatmıştı! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doku nakline başlandı!

22 Aralık günü Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koşarak güçlükle kurtardı. Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Tüm ülkeyi ağlatmıştı! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doku nakline başlandı!

DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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