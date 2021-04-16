Tüm umutlarını Türkiye'ye bağlayan göçmenlerin sözleri yürekleri sızlattı

Ülkelerindeki iç savaş ve yoksulluktan kaçarak, Türkiye ile Avrupa ülkelerine sığınmak isteyen Afgan, Özbek, Türkmen, Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, zorlu yolcukları yıllardır devam ediyor. Afganistan'dan yola çıkıp, İran üzerinden Türkiye'ye ulaşmak isteyen göçmenler, bazen yürüyerek bazen de otobüslerle yolculuklarına devam ediyor. Düzensiz gözmenlerin büyük bir kısmı yolculuk boyunca yaşadıkları çeşitli olumsuzluklar nedeni ile hayatlarını kaybediyor. Diyarbakır'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gelip burada bekleyişlerini sürdüren onlarca göçmenin yiyecek ihtiyacı hayırseverler tarafından karşılanıyor.

"TÜRKİYE MİLLETİ AFGANLARI SEVİYOR BU NEDENLE TÜRKİYE!YE GELİYORUZ"

Bazı yerleri arabayla, bazı yerleri de yürüyerek aştıklarını belirten Gaffur Kerimi, 25 gün önce Afganistan'dan yola çıktıklarını söyledi. Kerimi, "Buraya kadar 25 günde geldik. Buraya gelmek için birçok yerde para verdik. En sonda Diyarbakır'a geldik. Bundan sonra İstanbul'a, Ankara'ya, herkes ayrı ayrı şehirlere gidiyor. Kendi ülkemizde savaş var, iş yok. Buraya çalışmaya geldik. Türkiye milleti Afganları sever, biz buraya gelsek her zaman iş veriyorlar. Sevgi, saygı gösteriyorlar. O yüzden biz en çok Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye bizim için bir umuttur. Biz buraya farklı farklı gruplarla geliyoruz. Biz, ailemizi, her şeyimizi geri de bıraktık, umutla geldik" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI