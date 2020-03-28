Tüm valiliklerde pandemi kurulları toplanacak

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ülke genelinde korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce il idare kurulları toplanacak. İl idare kurullarında, korana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatadanşaların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl idare kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izalasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta içişleri bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak.Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

Ülke genelinde corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bugün sabah saat 09:00 itibariyle tüm illerde; önce İl İdare Kurulları toplanacak. İl İdare Kurullarında, corana virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşlara en üst seviyede riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl İdare Kurullarının hemen akabinde ise İl Pandemi Kurulu toplanacak. Başta 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ile iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanarak valilerce vakit kaybetmeksizin uygulanmaya alınacak.

Valilerce, illerin özel durumları göz önünde bulundurularak İl Pandemi Kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile ivedilikle paylaşılacak. Söz konusu toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEDBİR PAKETİ AÇIKLAMIŞTI

-Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

-Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak.

-Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

-Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.

-Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

-Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

