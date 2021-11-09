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Tüm varyantlara karşı tam etkili antikor! Koronavirüs semptomlarını gidermede başarı gösterdi!

Çin'de yeni tip corona virüse karşı geliştirilen ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi. 14 hasta üzerinde denenen bir ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiği kaydedildi.

Tüm varyantlara karşı tam etkili antikor! Koronavirüs semptomlarını gidermede başarı gösterdi!

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi.
 

"DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu belirten Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.

KORONAVİRÜS SEMPTOMLARINI GİDERMEDE BAŞARILI

Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.

Tüm varyantlara karşı tam etki! Koronavirüs semptomlarını gidermede başarı gösterdi!

ACİL KULLANIM İZNİ İSTENDİ

Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

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YÜZDE 78 ORANINDA AZALMA

Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemelerde, ilacın Covid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.

Şirketin Başkanı, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.

Çin'de Covid-19'a karşı onaylanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.

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