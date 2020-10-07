TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

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NE OLMUŞTU?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 18 Temmuz'da partisinden istifa etmişti.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirilmişti.

Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etmişti.

Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetmişti.

Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, "Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düşmüştü.

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüz ettiğine dair haberlerle gündeme gelmişti. Olayların ardından istifa ettiğini duyuran Çelik, 20 Temmuz'da partisinden ihraç edilmişti.