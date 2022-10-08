Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler! "ABD, Türkiye'yi NATO'dan çıkartma planı yapıyor, Türkiye'ye müdahale edecek ve işgal planlarını çalıştıracak"

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ABD'nin Türkiye'yi Yunanistan'la çatışmaya sokarak NATO'dan çıkarmayı amaçladığını öne sürdü. Yaycı, ABD'nin bu yolla Türkiye'yi işgal etmek istediğini ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler! "ABD, Türkiye'yi NATO'dan çıkartma planı yapıyor, Türkiye'ye müdahale edecek ve işgal planlarını çalıştıracak"

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sürüyor. Yunanistan'ın ABD'nin desteğiyle adaları uluslararası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırması iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in buna verdiği cevap gündemdeki yerini korurken Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler! ABD, Türkiye'yi NATO'dan çıkartma planı yapıyor, Türkiye'ye müdahale edecek ve işgal planlarını çalıştıracak

Sözcü'den Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Cihat Yaycı, ABD'nin Türkiye'yi işgal etmek istediğini öne sürerek şunları söyledi:

"Türkiye bir ateş çemberi içerisine alınıyor ve Adalar Denizi'ndeki Dedeağaç'ta, öncesinde yığınlama yapılması ve şimdi de üs haline getirilmesi bir sürpriz değil. Artık çok net bir şekilde Amerika ve NATO'nun, Doğu cephesini, Türkiye'den alarak, Yunanistan'ın Doğu'suna kaydırdığını söyleyebiliriz. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden silah ambargosunu kaldırması ve bunu da Rumların kutladığı yıldönümüne (1 Ekim 2022) gelecek şekilde ilan etmesi de Doğu cephesinin yavaş yavaş Yunanistan'a kaydırıldığının bir kanıtıdır.

ABD, Türkiye'yi Yunanistan'la çatışmaya sokarak bizi NATO'dan çıkartma planı yapıyor. Bu plan işlerse Güney Kıbrıs ve İsrail'i NATO'ya alacak ve Türkiye'yi Kıbrıs'ta bir NATO üyesini işgal eden devlet statüsüne sokacak. NATO'nun 5. maddesi eliyle Türkiye'ye müdahale edecek ve işgal planlarını çalıştıracak. Aynı zamanda PKK-YPG'ye yapılmış operasyonları da müttefike yapılmış operasyon olarak gösterecek."

Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler! ABD, Türkiye'yi NATO'dan çıkartma planı yapıyor, Türkiye'ye müdahale edecek ve işgal planlarını çalıştıracakTümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı sözler! ABD, Türkiye'yi NATO'dan çıkartma planı yapıyor, Türkiye'ye müdahale edecek ve işgal planlarını çalıştıracak

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