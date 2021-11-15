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Tümbek ne demek, TDK'ya göre Tümbek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tümbek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tümbek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tümbek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tümbek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tümbek ne demek, TDK'ya göre Tümbek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tümbek ne demek? Tümbek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tümbek kelimesi. Peki tümbek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tümbek nedir, tümbek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TÜMBEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tümbek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tümbek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tümsek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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