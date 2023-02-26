Tumelo Khutlang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tumelo Khutlang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tumelo Khutlang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tumelo Khutlang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tumelo Khutlang 23 Ekim 1995 tarihinde Teyateyaneng şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lesoto uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tumelo Khutlang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tumelo Khutlang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tumelo Khutlang'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tumelo Khutlang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tumelo Khutlang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tumelo Khutlang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tumelo Khutlang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Mpharane

1 Temmuz 2015 yılında Lioli FC

4 Temmuz 2018 yılında Black Leopards

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

Tumelo Khutlang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tumelo Khutlang şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Tumelo Khutlang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lesotho takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 3 gol atmıştır.

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