Tumelo Njoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tumelo Njoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tumelo Njoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tumelo Njoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tumelo Njoti 23 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ishmael Tumelo Njoti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tumelo Njoti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tumelo Njoti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tumelo Njoti'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tumelo Njoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tumelo Njoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tumelo Njoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tumelo Njoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

28 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

Tumelo Njoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tumelo Njoti şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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