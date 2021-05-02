Tümer Metin TRT Spor Stadyum programında neden yok? | Tümer Metin koronavirüs mü oldu? Ersin Düzen'in sunduğu TRT Spor'daki Stadyum programına Tümer Metin ve Ali Gültiken yorumlarıyla renk katıyor. Peki Tümer Metin TRT Spor Stadyum programında neden yok? | Tümer Metin koronavirüs mü oldu? İşte detaylar..

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Ersin Düzen'in sunduğu TRT SPOR'un sevilen programı Stadyum'a Tümer Metin ve Ali Gültiken yorumlarıyla renk katıyor. Peki Tümer Metin TRT Spor Stadyum programında neden yok? | Tümer Metin koronavirüs mü oldu? İşte ayrıntılar... TÜMER METİN TRT SPOR SADYUM PROGRAMINDA NEDEN YOK? | TÜMER METİN KORONAVİRÜS MÜ OLDU? TRT Spor'un sevilen programı Stadyum'un 2 Mayıs Pazar akşamki yayınında Tümer Metin'in olmadığı görüldü. Tümer Metin'in yokluğuna ilişkin bir açıklamada bulunulduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.. TÜMER METİN KİMDİR? Tümer Metin, orta saha mevkiinde görev alan eski futbolcu ve futbol yorumcusudur. Tümer Metin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Tümer Metin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Berkem Temizel Gece Editörü Programstadyumtrt sportümer metin