Ersin Düzen'in sunduğu TRT SPOR'un sevilen programı Stadyum'a Tümer Metin ve Ali Gültiken yorumlarıyla renk katıyor. Peki Tümer Metin TRT Spor'da yayınlanan stadyum programında neden yok? İşte ayrıntılar...

TÜMER METİN TRT SPOR'DA YAYINLANAN STADYUM PROGRAMINDA NEDEN YOK?

Spor yorumcusu eski ünlü futbolcu Tümer Metin, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve futbolcu Necip Uysal’ı eleştirmişti.

Bu eleştiriler Beşiktaş yönetimi ve taraftarlarca hakaret olarak algılanmış, hem yönetimden hem de taraftarlardan Tümer Metin’e yoğun eleştiri gelmişti

Bu gelişmeler üzerine Tümer Metin'in bu akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 Sivasspor galibiyeti sonrası Stadyum programına katılmadığı ve yerinde bir futbol topunun olduğu gözüktü.

Tümer Metin'in yokluğuna ilişkin bir açıklamada bulunulduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

TÜMER METİN KİMDİR?

Tümer Metin (d. 14 Ekim 1974, Zonguldak) orta saha mevkiinde görev alan Türk eski futbolcudur.

Zonguldakspor altyapısında futbola başlayan Tümer Metin, burada 1993 senesinde Zonguldakspor A takımına yükselmiştir.

Üç sene Zonguldakspor'da başarılı bir performans sergiledikten sonra 1993-1994 sezonunda Karadeniz yöresinin güçlü takımlarından Samsunspor'a transfer olmuştur. Samsunspor'da takıma bir sene sonra katılan İlhan Mansız'la güçlü bir ofansif ikili oluşturmuştur.

Neticesinde 2001-02 sezonunda İlhan Mansız'la beraber Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş'daki ilk senesinde orta derece bir performans sergilese de Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002-2003 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olmuştur.

Ayni sezon Beşiktaşla UEFA Kupasında çeyrek final oynayarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en iyi derecesinde pay sahibi olmuştur. Beşiktaş taraftarı ona 'Tümgeneral Tümer' lakabını vermiştir, Bu oldukca başarılı sezondan sonra Beşiktaş'da dört sene oynadıktan sonra, düşen performansindan dolayı ve Beşiktaş Çarşı taraftar grubuyla olan ilişkisi sonucu 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın rakiplerinden olan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe'deki ilk senesinda Süper Lig Şampiyonu olmuştur ve bu başarıda önemli pay rol oynamıştır. Askerlik sorunları yüzünden 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında Yunanistan'ın Larissa takımına kiralanmıştır. Askerlik ile ilgili sorunu olan Yaş Yasasının çıkmasıyla 2009-2010 sezonu başında Türkiye'ye geri döndü. Ara transfer doneminde tekrar Larissa'ya transfer oldu.

Tümer Metin, 2011-2012 sezonu öncesi Super League (Yunanistan) ekibi Kerkyra'ya transfer olmuştur.

Kerkyra ile Yunanistan macerasını ve aktif futbol hayatını sonlandırarak 10 Aralık 2011'de futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri

34 kez millî takımlara çağrılan Tümer Metin, 2 kez Türkiye A2 Millî Futbol Takımı, 32 kez de Türkiye A Millî Takım forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir.