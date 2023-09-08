Tümgeneral Algan’dan Rektör Çomaklı’ya iade-i ziyaret

Son görev atanmalarına ilişkin kararların Resmî Gazete yayımlanmasıyla birlikte Tekirdağ 5. Kolordu Komutanlığı görevinden 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Tevfik Algan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Konuğunu Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Algan'a yeni görevinde başarılar diledi. Erzurum'un idari, askeri ve yargıdaki Erzurum sevdalısı yöneticiler sayesinde hak ettiği konuma geleceğini belirten Rektör Çomaklı: "Birbiriyle uyum içerisinde çalışan şehir yöneticilerinin tek hedefi, el birliğiyle Erzurum'u en üst noktalara çıkarmaktır. Geçmişten günümüze her iki kurum da daima ortak payda altında birleşti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kalkınmaya önemli derecede katkıda bulunuyor" dedi.

Doğunun zirvesi olan Erzurum'a atanarak bu kadim kente hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ve şehir insanının kendisini samimiyetle karşıladığını belirten Tümgeneral Tevfik Algan ise, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türk halkının daima hizmetinde olduklarını vurguladı. Hangi kurumla nasıl bir iş birliğiyle hareket ederiz düşüncesiyle ziyaretlerini sürdürdüğünü aktaran Algan, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda konuğu Tümgeneral Algan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyon projelerinden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, DAG'ın tamamlanma aşamasında olduğunu, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri açısından ileri sınıf bir AR-GE yatırımı olarak ön plana çıkacağını söyledi.

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Ziyaret, iyi niyet temennileri eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)