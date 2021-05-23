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Tümgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Tümgeneral (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tümgeneral (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tümgeneral (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 0110.40

Meslek Adı : Tümgeneral (Jandarma)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar

Meslek Grubu : Subaylar

Meslek Birim Grubu : Subaylar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

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Tümgeneral (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Laboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/Boya) mesleği için “3111.08” kod olarak kullanılır iken Ahşap Süslemecisi mesleği için “7115.33” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tümgeneral (Jandarma) Meslek Kodu “0110.40” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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