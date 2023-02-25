Tumisang Orebonye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tumisang Orebonye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tumisang Orebonye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tumisang Orebonye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tumisang Orebonye 26 Mart 1996 tarihinde Palapye şehrinde doğmuştur. Botsvana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tumisang Orebonye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tumisang Orebonye'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tumisang Orebonye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tumisang Orebonye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tumisang Orebonye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tumisang Orebonye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Motlakase

1 Ocak 2017 yılında Gaborone United

1 Temmuz 2018 yılında Township Rol.

30 Kasım 2020 yılında O. Khouribga

31 Ocak 2023 yılında USM Alger

Tumisang Orebonye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tumisang Orebonye şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tumisang Orebonye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botsvana takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 5 gol atmıştır.

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