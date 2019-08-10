TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten Bayram mesajı

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Başkan Gümüş, bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı günler olduğunu ifade ederek, "Dini bir ibadet olarak kurban ise "Allah'a yakın olmak için takdim edilen şey" anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah'a daha yakın kılmaya vesile olurlar" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramının Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesi olduğunu ifade eden Gümüşi şunları kaydetti:

"Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: İHA