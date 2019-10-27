TÜMSİAD Konya Şubesinde diploma heyecanı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında yapılan protokol kapsamında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler törenle diplomalarını aldı.

TÜMSİAD Konya Şubesi toplantı salonunda düzenlenen törende İslam'da ticaret hukuku alanında yüksek lisans eğitimi alan 18 öğrenciye diplomaları verildi.

Törende konuşan TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, dünyayı faizin kıskacından kurtarabilmek ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe son verebilmek adına İslam'da ticaret hukuku eğitimlerine daha çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Serçe şöyle konuştu; "Piyasa şartları ya da dayatmaları karabasan gibi üzerimize çökse de, zırhımız İslam'da ticaret hukukunun ve ticaret ahlakının temelini oluşturan helal kazanç olacaktır. Kapitalizmin hâkim olduğu bir dünyada elbette işimizin zor olduğunu biliyoruz, ancak aynı yerden bakarak, aynı hedefler doğrultusunda bir ortak akıl geliştirerek başarılı olabilir, zihniyet dönüşümüne zemin hazırlayabiliriz. Dünyayı faizin kıskacından kurtarabilmek ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe son verebilmek en önemli idealimiz olmalıdır. İşte bunun için İslam'da ticaret hukuku alanında eğitimlere daha çok ihtiyacımız olduğu gün gibi ortadadır. Şüphesiz kalkınabilmek, refah toplumu ve güçlü bir ülkeye sahip olabilmek, atacağımız sağlam adımlara, temiz ve helal kazançlara, dürüst alış verişlere bağlıdır. Bir başka idealimizde bu duygularla ilerleyecek bir iş dünyasına sahip olmaktır."

"Bizi aldatan bizden değildir diyen bir Peygamberin ümmetindeniz"

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise konuşmasında, hayat boyu eğitime düzenledikleri kurs ve programlarla destek verdiklerini dile getirdi.

İslami ticareti dini kurallara göre yapmanın önemini vurgulayan Karabulut, "Biz pazarda çuvalın altına elini daldırıp buğdayın nemli olduğunu görünce, "Bizi aldatan bizden değildir" diyen bir Peygamberin ümmetindeniz. Yine biz, "Benim karşıma kul hakkı ile gelmeyin diyen bir Allah'ın kuluyuz. İslami ticareti dinimizin esaslarına göre yapmak, kul hakkı yememek, aldatmamak çok önemli. Bu manada hassasiyeti karşılayacak şekilde bir organizasyon düzenlenmiş olması da son derece güzel" şeklinde konuştu.

SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci ve SÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay'ın konuşmalarının ardından İslam'da ticaret hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Kaynak: İHA