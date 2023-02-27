Tun Bardhoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tun Bardhoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tun Bardhoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tun Bardhoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tun Bardhoku 12 Eylül 1993 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tun Bardhoku Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tun Bardhoku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tun Bardhoku'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tun Bardhoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tun Bardhoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tun Bardhoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tun Bardhoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

10 Ağustos 2021 yılında FC Drita

Tun Bardhoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tun Bardhoku şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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