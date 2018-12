Tuna: "Adaletli olmayan payidar olamaz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, adaletli olmayanın payidar olamayacağını belirterek, "Hem duruşumuzla adaletli hem hizmetimizi de en adaletli bir şekilde yapma gayreti içinde olduk. Yaşadıklarımızın ustası, yaşadığımız anın kalfası, yaşayacaklarımızın çırağıyız" dedi.

Tuna, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan "3 Ocak Zafer Yürüyüşü" etkinliği ile ilgili düzenlenen toplantıda, 3 Ocak'taki etkinlikle Mersin'de birlik ve beraberliğin mesajını vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalarla, Torosların değerini 20 kat büyüttüklerini ifade eden Tuna, "Gelişmeyi en hızlı kendi içinde tamamlayan ve kurulan düzenek ve kurumsal yapısıyla belediye anlamında hizmetin en kalitelisini, insanların yaşam kalitesini yükseltmek adına, üreten bir belediyecilik anlayışı ile kurumsal kimliği ile öne çıkan bir belediye oluşturduk. Çok hızlı gelişiyoruz. Bu gelişme ile inşallah Toroslar, kentin şu andan en kalabalık olduğu bir bölge, gelecekte de en zengin bölge olacak. Belediye anlamında da geliri, ruhsatlı binaların yapılmasıyla birlikte ekonomik değer anlamında en zengin belediyelerden bir tanesi olacak" diye konuştu.

"3 Ocak, 1071'de Anadolu'yu yurt eden Sultan Alparslan'ın vurduğu mührün Mersin'deki tescilidir"

Bütün bunları yaparken tarih şuurunun genç nesle aktarılması noktasında, özellikle 1970'li yıllarda Mersin'in kurtuluş gününe özel yapılan o etkinliği devam ettirme gayesi ile organizasyonun içerisine girdiklerini kaydeden Tuna, "Lokomotif görevi yaptık, toplumun her katmanından insanlarla bir araya gelmek suretiyle etkinlikler düzenledik. 2005 yılının ilk 3 Ocak tarihinde bu çalışmamızı başlattık. O gün bugündür de aralıksız bir şekilde geleneksel olarak sürdürüyoruz. 3 Ocak, 1071'de Anadolu'yu yurt eden Sultan Alparslan'ın vurduğu mührün Mersin'deki tescilidir. 3 Ocak, Karadeniz'i yaran Bandırma vapurunun saçtığı ışığın Akdeniz'de yansımasıdır. 3 Ocak, Erzurum Kongresi'nin, Sivas Kongresi'nin burada tescilidir. 3 Ocak, Cumhuriyete el sallamaktır, Ulu Önder Atatürk ile yol yürüneceğinin Mersin'den işaretidir. Dolayısıyla 3 Ocak, bu şehrin kurtuluşu noktasında çok önemli bir gündür" ifadelerini kullandı.

"Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer"

Milli refleksleri dik ve diri tutmak gerektiğine vurgu yapan Tuna, "Yanı başımızda olan olayları her birlikte takip ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, Libya'da olan hadiselerin sonucundan bir şeyler çıkartmamız lazım. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Dolu dolu bir tarihe sahip olan yüce Türk milletinin bu değerlerini, böyle özel günlerde düzenlediğimiz etkinliklerle genç neslin belleklerine kazıyacağız. Ne 3 Ocak'ı unuttuk, unutturduk ne 18 Mart'ları ne 23 Nisan'ları ne 19 Mayıs'ları ne 24 Temmuz'ları ne 30 Ağustos'ları ne 29 Ekim'leri ve 10 Kasım'ları unutmadık, unutturmayacağız inşallah. Bizim en asli görevlerimizden biri de 3 Ocak'ın tescilli bir şekilde kutlanmasıdır" şeklinde konuştu.

"Adaletli olmayan payidar olamaz"

15 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Tuna, şöyle devam etti; "11 Eylül tarihi itibariyle 2014'te de aday adayı olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı noktasında, genel başkanımızın bu görevi bize tevdi ettiler. 11 Eylül'den bugüne kadar tabiri caizse adeta Mersin kazan biz de kepçe her yeri geziyoruz. 24 yıldır aktif siyasetteyim ve siyaseti yaparken millet ortalaması duruşumuzu, siyasi görüşü ne olursa olsun, bu milletin ortak paydasını paylaşan, o değerleri savunan herkesle bir ve beraber olduk. Bölücü unsurlar haricinde herkesi kucakladık. Her zaman söylerim; adaletli olmayan payidar olamaz. Hem duruşumuzla adaletli hem hizmetimizi de en adaletli bir şekilde yapma gayreti içinde olduk. Şükürler olsun siyaset yaptık, siyasette tabi insanlar yıpranır, hırpalanır, elbette ki her şeyi veremeyebilirsiniz ama niyetimizin halis olduğunu, bu kent için kafa yorduğumuzu, bu kentin her katmanında birlikte olup, bu kentin daha iyi noktaya gelmesi, sevginin, barışın, huzurun hakim olduğu bir kent oluşturma gayreti içinde olduğumuzu herkes tescilliyor."

"Yaşadıklarımızın ustası, yaşadığımız anın kalfası, yaşayacaklarımızın çırağıyız"

"Yaşadıklarımızın ustası, yaşadığımız anın kalfası, yaşayacaklarımızın çırağıyız" diyen Tuna, 15 yıldır belediyeciliği öğrendiğini, ustası olduğunu dile getirerek, "Az para ile nasıl belediyecilik yapıldığını herkese gösterdik. Yetkileri az, parası kıt ama üreterek nasıl bir Toroslar oluşturulduğunu, iş bitirmesi olarak biz Toroslar bölgesini gösteriyoruz. Bu kent Allah'ın verdiği bütün güzellikleri içerisinde barındıran bir kent. Bu kent tarım kenti, turizm kenti, lojistik kenti, sanayi kenti, teknoloji kenti, sanat kenti, spor kenti. Bu değerleri bu yapılardaki insanlarımızla görüşerek, konuşarak, uzlaşarak sonuçta yaptığımız işi bir defa yapmak suretiyle, ortak akılla bu değerleri büyüteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA