Tuna: "Anamur’da tarım ve turizm kazanacak"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Anamur'un sorunlarını bildiklerini, tarım ve turizmi ön plana çıkaracakları projeler hazırladıklarını belirterek, "Turizm'de özellikle Antalya'nın yapmadığı turizm çeşitlerini değerlendireceğiz. Anamur'da hem tarım hem turizm kazanacak" dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Anamur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ören ve Çarıklar mahallesinde hazırladıkları seçim ofislerinin açılışlarını da gerçekleştiren Tuna, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konuşmasında, "At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır" atasözünü hatırlatan Tuna, "Biz bıraktıklarımızla Toroslar'dan ayrılıyoruz. İnanın insanlar üzülüyor. Üç dönemdir her siyasi partiden artarak destek almak suretiyle bizi açık ara belediye başkanı yaptılar. Biz de Toroslar'da yapacaklarımızı yaptık. Daha büyük, daha vizyon daha mega projelerimizi inşallah büyükşehir genelinde hayata geçireceğiz. Yükümüz ağır tabi ki ama herkes tarafından bu yük tutulduğu takdirde yükümüz çok hafif. İki siyasi partinin Cumhur İttifakı adayı olarak 13 ilçe ve büyükşehirde yolumuza devam ediyoruz. Teşkilatlarımızda bir ve beraber oldular. Yürekler toplu atıyor. Hedef tek olduğu için bu yüreklerin toplu atması ve bu inanmışlık bizleri zafere taşıyacaktır. Birleştik ve güçlendik. Üreterek zenginleşeceğiz ve büyüyeceğiz inşallah" diye konuştu.

Anamur'un sorunlarını bildiklerini, tarım ve turizmi ön plana çıkaracakları projeler hazırladıklarının bilgisini Tuna, "Projecilikte mütevazi değiliz. Bu kenti seviyoruz. Bu kentte yaşayan insanlarımızı seviyoruz. İnşallah bu kentte sosyal barışı tesis edeceğiz. Yaptıklarımız, iş bitirmemiz Toroslar. Anamur'un da sorunlarını biliyoruz ve bu yönde projelerimizi hazırladık. Anamur'un dere ıslahı, Ören'den Bozdağ'ına kadar olan sahil düzenlemesi hepsini yapacağız. Bisiklet ve yürüme yolları, çay bahçeleri ve parklarla taçlandıracağız. Alternatif ürün motifleri ile çiftçimizin önünü açacağız. Turizm'de özellikle Antalya'nın yapmadığı turizm çeşitlerini değerlendireceğiz. Anamur'da hem tarım hem turizm kazanacak" ifadelerini kullandı.

Hemşehrilerine sıcak ilgileri ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Tuna, "İlçe belediyesi sol kolun gücü kadardır. Sol kolda Hidayet Kılınç'ı, güçlü kol sağ kolda büyükşehirde şahsım Hamit Tuna'ya yetki verin, hizmetin en güzelini sizlere sunalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA