Tuna: "Herkesin sorunlarına yönelik planlamalar yapıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, doğumundan ölümüne kadar insanların her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin, sanayicimizin, yatırımcımızın ve kadınlarımızın yani herkesin sorunlarına yönelik kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yapıyoruz" dedi.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediyesi Başkanı Hamit Tuna, Erdemli İlçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Tuna, Çamlı Mahalle Muhtarlığının düzenlediği belediye hizmetlerine teşekkür programına katıldı. Programda konuşan Tuna, 15 yıllık görev süreleri içerisinde Toroslar'da milletin verdiği yetki ve sorumluluğun altında ezilmemek adına köy görünümündeki ilçeyi bugün en hızlı gelişen bölge haline getirdiklerini belirtti.

"Toroslar'da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı"

Toroslar'da yaptıkları hizmetlerin büyükşehir noktasında yapacaklarının teminatı olduğunu vurgulayan Tuna, "Halkımızla birlikte yürütülen her işin başarılı olacağını biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Gördük ki 20 yıldır narenciye üreticisinin ürettiği ürünler aynı değerde. Tarım maliyetleri kat ve kat artmış ama narenciyenin değeri aynı kalmış. Bu nedenle çiftçimize önderlik etmek amacıyla ürün motifleri geliştirdik. Çeşitli ürünler üzerinde araştırmalar yaptık. Ejder meyvesi, passiflora, safran, kahve bitkisi gibi. Bunlar bizim ARGE birimimizde üreticilerimize lokomotiflik yaptığımız ürünlerdir. Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, park ve spor tesisi yapmak anlamında bakmıyoruz. Doğumundan vefatına kadar insanlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin, sanayicimizin, yatırımcımızın ve kadınlarımızın yani herkesin derdini biliyor ve onların önerilerine yönelik kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaparak projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise hep birlikte el ele çalışarak Büyükşehir Belediyesi'nde ve Erdemli Belediyesi'nde yüzde 55'in üzerinde oy alacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Tollu ve Tuna, Dağlı ve Karahıdırlı mahallelerini de ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA