Tuna: "İnsanlara baskı yaparak siyaset yapılmaz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, koltuk adamı olmadıklarını, gönüllerde makam kurmak için mücadele ettiklerini belirterek, "İnsanlara baskı yaparak siyaset yapılmaz" dedi.

Tuna, 3 Ocak Mersin'in kurtuluş günü kapsamında düzenleyecekleri "Zafer Yürüyüşü" ve diğer etkinlikler öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Tuna, 15 yıldır demokratik bir yönetim anlayışı sergilediklerini ve hiçbir zaman baskıcı bir tutum içerisine girmediklerini söyledi.

Koltuk adamı olmadıklarını, yalnızca gönüllerde makam kurmak için mücadele ettiklerini dile getiren Tuna, 21'inci yüzyılda insanlara baskı yaparak siyaset yapılamayacağının altını çizerek, "Birilerinin yaptığı gibi hiç kimseye baskı yapmıyorum. Sosyal medyada kim kime yorum yaparsa yapsın, kim kimi beğenirse beğensin hiç önemli değil. Çünkü 21'inci yüzyılda baskıyla, insanların tepesine binmek suretiyle kimsenin oyunu alamazsınız. Bizim demokratik duruşumuz budur. Hele böyle bir dönemde, böyle baskıcı bir tutumla insanları yıldıramazsınız. Biz koltuk adamı değiliz. Biz gönül adamıyız, biz gönüllerin kırılmasını engellemek, gönüllerde makam kurmak için mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA