Tuna Kiremitçi ile Aslı Perker aşkı ilk kez fotoğraflandı!

Ünlü besteci ve şarkıcı Tuna Kiremitçi'nin, yazar sevgilisi Aslı Perker'le birlikte çekindikleri romantik poz ortaya çıktı.

AŞIKLAR İLK KEZ FOTOĞRAFLANDI

Şarkıcı Mehtap Meral, çiftin birbirine sarılırken karesini sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Bu aşkın şahidiyim" diye yazarak, kalp emojisi koydu.

Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, geçtiğimiz eylül ayında Kuşadası'nda objektiflere yansımıştı. Kiremitçi ve Perker'in Meral'in paylaşımıyla, ilk defa net karesi ortaya çıkmış oldu.

KUŞADASI'NDA AŞKA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Kuşadası'nda tatil yapan ünlü şarkıcı Tuna Kiremitçi'nin yanındaki esrarengiz hanım merak edilmişti. Bir türlü net görüntülenemeyen çiçeği burnunda çift aşka gelince kalabalıkların içinde romantik anlar yaşamıştı. Aylar sonra Kiremitçi'nin tatil yaptığı hanımın ünlü yazar Aslı Perker olduğu öğrenilmişti.