“Tuna Nehrine Öyküler" yarışmasının kazananları belli oldu

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında düzenlenen "Tuna Nehrine Öyküler-Tuna Nehri ve Ülkeleri" adlı öykü yarışmasının kazananları belli oldu. İlk ona giren öyküler "Tuna Nehrine Öyküler" adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce yayımlanacak.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog programı desteğiyle "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesi bünyesinde Tuna Nehri'nin aktığı ülkelerin kültürel zenginliklerini ortak tarihle buluşturarak birbirine bağlanması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda İstanbul Macar Kültür Merkezi önderliğinde Kalem Kültür Derneği ortaklığında "Tuna Nehrine Öyküler-Tuna Nehri ve Ülkeleri" öykü yarışması düzenlendi. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş katılımcıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış öykülerinin kabul edildiği yarışmaya Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden çok sayıda başvuru yapıldı. 9 Ekim'de sona eren ve sonuçları 19 Kasım'da açıklanması beklenen yarışma daha erken sonuçlandı. Yarışmanın sonuçları ise İzmir'de Tuna Günleri etkinlikleri kapsamında 25 Ekim'de Yaşar Üniversitesinde düzenlenen söyleşide ilan edildi.

"Birinci seçilen öyküdeki üslup özgünlüğü öne çıkan değer oldu"

Yarışmanın jüri üyeleri Fuat Sevimay ve Hakan Akdoğan, "Yarışmaya katılan öyküler edebi alandaki bilinen gereklilikleri ne derecede taşıdığına bakılarak değerlendirildi. Karakterler üzerinden insan ruhunun derinliklerini yansıtması, üslup açısından özgünlük, kurgusal başarı ve mekân bağlamında Tuna Nehri ile ilişkilendirilmesi dikkate alındı. Ayrıca dilin doğru ve estetik kullanımı göz önünde bulunduruldu. Birinci seçilen öyküdeki üslup özgünlüğü öne çıkan değer oldu" ifadelerini kullandılar.

Öykü yarışmasının kazananlarının açıklamasının ardından Yaşar Üniversitesinde moderatörlüğünü Gülşah Elikbank'ın yaptığı Fuat Sevimay ve Nermin Mollaoğlu'nun katılımıyla "Yarışma İçin Yazmak, Edebiyatı Değerlendirmek ve Edebi Metinleri Çevirmek" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Yarışmanın birincisi Budapeşte'de ağırlanacak

Yarışmada birinci Ceren Türkkan olurken, Ayşe Karlıdağ Süzer, Ayşe Şen, Burak Özdemirci, Cihat Gemici, Ezgi Özbek Şenel, Feyime Özgür, Işıl Çelikel, Mert Çetin ve Ramazan Uğur Baranlı ise ilk ona giren isimler oldu. Seçilen ilk on öykü "Tuna Nehrine Öyküler" adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak. Ayrıca ilk on öykü sesli kitap haline getirilip Storytel'de yayınlanacak.

Birinci olan Ceren Türkkan, öyküsünün kitapta yer almasının yanı sıra 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı'nda misafir edilecek. Ayrıca dereceye giren isimlerden bazıları da Budapeşte'ye davet edilerek, söyleşilere katılacak.

Kaynak: İHA