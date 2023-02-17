Tunahan Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunahan Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunahan Cicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunahan Cicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunahan Cicek 12 Mayıs 1992 tarihinde Arbon şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tunahan Çiçek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunahan Cicek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Tunahan Cicek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tunahan Cicek'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tunahan Cicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunahan Cicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tunahan Cicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunahan Cicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2012 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2014 yılında FC Winterthur

7 Ağu 2016 yılında Boluspor

2 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2018 yılında Neuchâtel Xamax

1 Ocak 2019 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2019 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2019 yılında FC Vaduz

Tunahan Cicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunahan Cicek şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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