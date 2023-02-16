Tunahan Dikisci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunahan Dikisci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunahan Dikisci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunahan Dikisci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunahan Dikisci 23 Mayıs 1996 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tunahan Dikişçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunahan Dikisci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Northway Sports yapmaktadır. Tunahan Dikisci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tunahan Dikisci'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tunahan Dikisci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t.dikisci25/

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Tunahan Dikisci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunahan Dikisci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tunahan Dikisci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunahan Dikisci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2015 yılında Turgutluspor

26 Ocak 2018 yılında Yomra Spor

4 Ocak 2019 yılında Hekimoğlu

29 Ağu 2019 yılında Yomra Spor

24 Ağu 2020 yılında HEASK

27 Ocak 2021 yılında Çengelköy

26 Ağu 2021 yılında Pazarspor

15 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Tunahan Dikisci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunahan Dikisci şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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