Tunay Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunay Deniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunay Deniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunay Deniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunay Deniz 2 Şubat 1994 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunay Deniz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Tunay Deniz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tunay Deniz'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tunay Deniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunay Deniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tunay Deniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunay Deniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Berliner AK U19

1 Temmuz 2013 yılında Berliner AK

16 Temmuz 2015 yılında Optik Rathenow

30 Ocak 2016 yılında TSV Steinbach

26 Temmuz 2017 yılında Berliner AK

6 Ağu 2019 yılında BB Erzurumspor

8 Ocak 2020 yılında Tuzlaspor

16 Temmuz 2020 yılında BB Erzurumspor

17 Temmuz 2020 yılında K. Offenbach

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Tunay Deniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunay Deniz şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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