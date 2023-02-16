Tunay Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunay Deniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tunay Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tunay Deniz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tunay Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tunay Deniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tunay Deniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tunay Deniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tunay Deniz 2 Şubat 1994 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tunay Deniz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Tunay Deniz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tunay Deniz'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tunay Denizboyu ve yaşı kaç

Tunay Deniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tunay Deniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tunay Deniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tunay Deniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Berliner AK U19

1 Temmuz 2013 yılında Berliner AK

16 Temmuz 2015 yılında Optik Rathenow

30 Ocak 2016 yılında TSV Steinbach

26 Temmuz 2017 yılında Berliner AK

6 Ağu 2019 yılında BB Erzurumspor

8 Ocak 2020 yılında Tuzlaspor

16 Temmuz 2020 yılında BB Erzurumspor

17 Temmuz 2020 yılında K. Offenbach

1 Temmuz 2022 yılında Hallescher FC

Tunay Deniz kimdir

Tunay Deniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tunay Deniz şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Tasmania Berlin (-2011), Berliner AK 07 (2011-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tunay Deniz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Nicolas Sessa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sessa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Sessa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sessa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orkun Tirpanci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Tirpanci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orkun Tirpanci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Tirpanci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joscha Wosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joscha Wosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joscha Wosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joscha Wosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murat Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murat Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!
Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!
Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları