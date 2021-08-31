Tunç Soyer, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Kılıçdaroğlu aday olmalı, bu durum ittifakı da rahatlatır

2023 yılına yapılacak olan seçimlere uzun bir süre olmasına karşın Millet ittifakı içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok sayıda ismin adı yer alıyor. CHP cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını, İYİ Parti cephesi ise Meral Akşener'in aday olmasını istiyor. Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı cumhurbaşkanı adayları arasında geçerken aday konusunda bir görüş birliği bulunmuyor. Bu konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Sözcü'den Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MEMNUNUM"

Sözcü'de yer alan habere göre Saygı Öztürk'ün "İstanbul, Ankara büyükşehir belediye başkanlarının isimleri Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İzmir neden yok?” sorusuna yanıt veren Tunç Soyer,“ Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığından memnunum. Belediye başkanlığını görevini çok severek yapıyorum. İzmir'de yapmak istediğim çok şey var. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. ‘Belediye başkanı olmak için doğmuşum' diyecek kadar işimi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

'KEŞKE ÖYLE OLSA' DEDİ, ADAYINI AÇIKLADI

"Peki, Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soran Saygı Öztürk'e Soyer," CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de memleketi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa” yanıtını verdi.

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