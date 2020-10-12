Tunç Soyer'den skandal açıklama: PKK'yı kınasak ne olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bir televizyon programına konuk olarak katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Hatay'daki yangın üzerinden yaptığı "PKK'yı neden kınamıyorsun?" açıklamasına yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ifadesi tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum" dedi.

TUNÇ SOYER'İN CEVABINA İLİŞKİN TAMER OSMANAĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in sarf ettiği sözlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Osmanağaoğlu paylaşımında, "Tunç Soyer "Her gün PKK'yı lanetlemek bize ne kazandıracak?" diyerek bana cevap vermiş.Beklentimiz sabah akşam lanetlemesi değil elbette.Ondan bu performansı beklemek beyhude.Arada bir lanetlese de olur!Ama Tunç Soyer bu!Değil Hendekçileri lanetlemek ancak dayanışma içinde olur!" ifadelerine yer verdi.