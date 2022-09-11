Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Osmanlı'ya yönelik söylediği sözler ile gündeme gelmişti. Toprakların delalet ve hıyanet içinde olduğunu ve geleceğin düşünülmediğini söyleyerek Osmanlı'yı hedef alan Tunç Soyer'e İlber Ortaylı katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu.

OSMANLI'YI HEDEF ALDI

Tunç Soyer düzenlenen programda "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." sözleri ile gündeme gelmişti.

"BİZ ONUN SAYESİNDE VARIZ"

Tarihçi İlber Ortaylı o sözler için "Ben de bu imparatorluğun bir çocuğuyum. Benim çim Osmanlı her şeyden daha temeldir bunu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur." sözleri ile gündeme gelen söylemleri eleştirdi.

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