Tunca Nehri kanoyla temizlendi

EDİRNE (AA) - Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Tunca Nehri'nde kano ile temizlik çalışması yaptı.

Tunca Nehri kenarına gelen kulüp üyesi yaklaşık 20 kişi, araçlarla getirdikleri kanoları suya indirdi. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda temizlik çalışması yapan sporcular topladıkları çöpleri kano yardımıyla kıyıya çıkardı.

EDOSK Başkanı Orkun Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak yaklaşık 7 yıldır Meriç ve Tunca Nehrinde kano faaliyetleri yaptıklarını belirtti.

Bugün yaptıkları etkinliğin diğerlerinden farklı bir özelliği olduğunu ifade eden Akman, "Kanolarımızı ilk defa nehir ve çevresini temizlemek için kullandık. Tunca Nehri'ni temizlemeye gayret gösterdik. Gördüğünüz gibi çok fazla plastik atık çıktı. Bunların doğada yok olaması yüzyıllar alıyor. Artık bahar geldi, bu tür mesire alanları dolmaya başladı. Bizim vatandaşlardan ricamız, piknik yaparken çevreyi de temiz tutmaları." dedi.

Akman, nehirdeki temizlik çalışmalarında kendilerine yardımcı olan Plastiğe Hayır Grubu ve Trakya Üniversitesi İngilizce Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine teşekkür etti.





















Kaynak: AA