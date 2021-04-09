Tunca Nehri’nde taşkın ve su baskını riski yok

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve nehir yatağı boyunca Edirne'ye ulaşan Tunca Nehri su debisi, DSİ'nin resmi internet sitesi verilerine göre, Bulgaristan Elhova ölçüm istasyonunda an itibariyle nehir debisinin 62 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü, Türkiye'deki Su akacağı ölçüm istasyonunda ise an itibariyle 92 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü açıklandı.

NEHİR DEBİSİ KISMİ OLARAK ARTTI

DSİ yetkililerinden edinilen bilgilere göre, "sarı alarm" seviyesinin uygulandığı Tunca Nehri'nde yaşanan debi artışının mevsim normallerinde olduğu, özellikle Bulgaristan bölgesindeki ve Edirne'deki son yağışların nehir debisini kısmi olarak arttırdığını söyledi. Yaşanan bu artışın bahar aylarında normal olarak karşılandığı ve "turuncu alarm" seviyesinde dahil taşkın riskinin meydana gelmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

TAŞKIN YA DA SU BASKINI RİSKİ KESİNLİKLE YOK

Yetkililer, Bulgaristan havzasında nehir debisinin 62 metreküp/saniyelerde seyir etmesi nedeniyle, gelmesi beklenen herhangi bir su olmadığı kaydedildi. Rutin grafik artışlarında, "sarı', "turuncu" ve "kırmızı" alarm protokollerinin yer aldığını ve meydana gelen hafif artış nedeniyle "sarı alarm" protokolü uygulanıldığı ancak taşkın ya da su baskını riskinin kesinlikle bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı