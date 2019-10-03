Müge anlı'da araştırılmaya başlanan Tuncay Demirel olayı merak edilmeye başlandı. Peki Tuncay Demirel'e ne oldu? Nazife Demirel suçlu mu? Afyonkarahisar'daki olayın perde arkası nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

TUNCAY DEMİREL OLAYI NEDİR?

Tuncay Demirel Afyon olayı Müge Anlı'da bugün canlı yayında işleniyor. 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş Mahallesi'ndeki semt pazarından yaşanan ölümü kazaya tanık olanların araması isteniyor. Ailesi, 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in ölümündeen eşi Nazife ile eşinin arkadaşı Yasin'i sorumlu tutuyor.



Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan kişi, iki aracın arasında kalarak öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

4 EKİM MÜGE ANLI'DA NAZİFE DEMİREL NE ANLATTI?

Müge Anlı'da dün Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü ekranlara damga vurdu. Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü şüpheli bir şekilde Tuncay Demirel hayatını kaybetti. Tuncay Demirel, 20 yıllık eşinin bir gece kulübünde olan görüntülerini görür.

Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor. Demirel'in, 20 yıllık eşi Nazife Demirel'in yasak aşk yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Tuncay Demirel'in ailesi gelinleri Nazife Demirel'in eşinin ve çocuklarının yemeğine ilaç koyarak dışarı çıktılarını iddia ediyor.

Nazife Demirel bugün canlı yayına canlı bağlantı ile katıldı. Demirel, kendisinin gece kulübünde çalışmasının eşinin istediğini söyledi. Nazife Demirel, o videoların nasıl yayıldığını ise bilmediğini dile getirdi.

TUNCAY DEMİREL OLAYI GAZETELERDE NASIL YER ALMIŞTI?

Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan kişi, iki aracın arasında kalarak öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı.

Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti.

Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İşte o haberin görüntüleri: