Tuncay Mollaveisoğlu, döviz alanların yaşadığı yıkımı anlattı: 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli yeni TL mevduat sistemini duyurmasının ardından 20 Aralık 2021 Pazartesi gününde 18 TL'ye kadar yükselen dolar kuru yeni günde 11 TL seviyelerine kadar indikten sonra saat 11.19 itibariyle yükselişe geçerek 13,6500 TL'ye kadar çıktı. Ancak söz konusu düşüş öncesi yüksek fiyattan döviz alan vatandaşlar ciddi bir maddi kayıp yaşadı.

Bu durumu Tele 1 TV'de aktaran sunucu Tuncay Mollaveisoğlu şunları söyledi:

"17 liradan, 18 liradan insanlar gidip döviz aldılar bugün. Benim tanıdığım, 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı çevremde. Eee şimdi bu gece birden 13 liraya düştü döviz. Bu sefer de inanılmaz bir dolarizasyon olduktan sonra tekrar TL'ye dönülmesi için bir takım adına faiz denilmeyen faiz artışı yapıldı."