Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Maçoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavi sürecinin Tunceli Devlet Hastanesi'nde başladığını belirtti.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere..."

Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır...

En kısa zamanda haberleşmek üzere... — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 22, 2020

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968 doğumlu. Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun asıl mesleği laborantlık.

Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu olan Fatih Mehmet Maçoğlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı.

Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı.

2007 yılından 2014 yılına kadar Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalıştı. 2014 seçimleri ile Ovacık Belediye Başkanı oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'taki başarılı başkanlığı sonrası 2019 seçimlerinde Tunceli belediye başkan adayı yapıldı.

Eşi Gülistan Maçoğlu ise eşiyle gurur duyuyor, çok iyi bir baba ve eş olduğunu söyleyen Gülistan Maçoğlu verdiği bir röportajda eşi hakkında şunları şöylemişti;

"Evinde eşine ev işlerinde yardım eden, sevecen bir baba olarak çocuklarıyla çok ilgili, dışarıda gençlerle, halkla yakın ilgi kurar, ayrım yapmaz. Benim gibi sosyalist biridir"