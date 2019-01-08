Tunceli merkez ve Pülümür’de eğitime kar tatili

Tunceli merkez ve Pülümür ilçesine kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Valilik açıklamasında:"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Tunceli Merkez ve Pülümür İlçemizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla, Tunceli merkez ve Pülümür İlçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir"denildi.

Valilik ayrıca kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA