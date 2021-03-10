Tunceli Nüfusu 2020 - 2021 | Tunceli Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Tunceli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Tunceli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Tunceli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tunceli nüfusu geçen yıla göre bin 217 kişi azalarak 83 bin 443 kişi oldu. ( 2019 yılında Tunceli nüfusu 84 bin 660 kişiydi ) İstanbul ilinde 44 bin 815 erkek, 38 bin 628 kadın yaşamaktadır.

Tunceli Alan kodu nedir?

Tunceli ilinin telefon alan kodu 0 428 şeklinde başlamaktadır.

Tunceli yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Tunceli ilinin yüz ölçümü 7582 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 42 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tunceli Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tunceli ilinin plaka kodu 62 olarak belirlenmiştir.

Tunceli 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Tunceli 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 83443

Tunceli 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 44815

Tunceli 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 38628

Tunceli 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 80

Tunceli 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,66 Kişidir.

Tunceli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 31,31 olduğu görülmektedir.

Tunceli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 27,56 olduğu görülmektedir.

Tunceli 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 156 kişi boşanmıştır.

Tunceli 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 235

Tunceli 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 53919

Tunceli 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 28378

Tunceli 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 25541

Tunceli 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 29524

Tunceli 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 16437

Tunceli 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 13087

Tunceli 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 11 kişidir.

Tunceli 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 46082 Kadın : 38578 Toplam : 84660 Nüfus yoğunluğu : 11 kişidir.

Tunceli 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 29385 Kadın : 25210 Toplam : 54595

Tunceli 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16697 Kadın : 13368 Toplam : 30065

Tunceli 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 49118 Kadın : 39080 Toplam : 88198 Nüfus yoğunluğu : 12 kişidir.

Tunceli 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 30916 Kadın : 24944 Toplam : 88198

Tunceli 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18202 Kadın : 14136 Toplam : 32338

Tunceli 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 45781 Kadın : 36717 Toplam : 82498 Nüfus yoğunluğu : 11 kişidir.

Tunceli 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 30170 Kadın : 24212 Toplam : 54382

Tunceli 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 15611 Kadın : 12505 Toplam : 32338

Tunceli 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 45160 Kadın : 37033 Toplam : 82193 Nüfus yoğunluğu : 11 kişidir.

Tunceli 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 29384 Kadın : 24188 Toplam : 53572

Tunceli 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 15776 Kadın : 12845 Toplam : 28621

Tunceli 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 48129 Kadın : 37947 Toplam : 86076 Nüfus yoğunluğu : 12 kişidir.

Tunceli 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 31652 Kadın : 24749 Toplam : 56401

Tunceli 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16477 Kadın : 13198 Toplam : 29675