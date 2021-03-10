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Tunceli Nüfusu 2020 - 2021 | Tunceli Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Tunceli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Tunceli nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Tunceli ilinin nüfusunun 83 bin 443 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Tunceli yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Tunceli Nüfusu 2020 - 2021 | Tunceli Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Tunceli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Tunceli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Tunceli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tunceli nüfusu geçen yıla göre bin 217 kişi azalarak 83 bin 443 kişi oldu. ( 2019 yılında Tunceli nüfusu 84 bin 660 kişiydi ) İstanbul ilinde 44 bin 815 erkek, 38 bin 628 kadın yaşamaktadır.

Tunceli Alan kodu nedir?

Tunceli ilinin telefon alan kodu 0 428 şeklinde başlamaktadır.

Tunceli yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Tunceli ilinin yüz ölçümü 7582 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 42 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tunceli Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tunceli ilinin plaka kodu 62 olarak belirlenmiştir.

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Tunceli 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Tunceli 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 83443

Tunceli 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 44815   

Tunceli 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 38628   

Tunceli 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 80

Tunceli 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,66 Kişidir.

Tunceli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 31,31 olduğu görülmektedir.

Tunceli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 27,56 olduğu görülmektedir.

Tunceli 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 156 kişi boşanmıştır.

Tunceli 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 235

Tunceli 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 53919       

Tunceli 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 28378

Tunceli 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 25541           

Tunceli 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 29524

Tunceli 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 16437             

Tunceli 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 13087             

Tunceli 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 11 kişidir.

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Tunceli 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 46082  Kadın : 38578  Toplam : 84660  Nüfus yoğunluğu : 11 kişidir.  

Tunceli 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 29385  Kadın : 25210  Toplam : 54595  

Tunceli 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16697  Kadın : 13368  Toplam : 30065  

Tunceli 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 49118  Kadın : 39080  Toplam : 88198  Nüfus yoğunluğu : 12 kişidir.  

Tunceli 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 30916  Kadın : 24944  Toplam : 88198  

Tunceli 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18202  Kadın : 14136  Toplam : 32338  

Tunceli 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 45781  Kadın : 36717  Toplam : 82498  Nüfus yoğunluğu : 11 kişidir.  

Tunceli 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 30170  Kadın : 24212  Toplam : 54382  

Tunceli 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 15611  Kadın : 12505  Toplam : 32338  

Tunceli 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 45160  Kadın : 37033  Toplam : 82193  Nüfus yoğunluğu : 11 kişidir.  

Tunceli 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 29384  Kadın : 24188  Toplam : 53572  

Tunceli 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 15776  Kadın : 12845  Toplam : 28621  

Tunceli 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 48129  Kadın : 37947  Toplam : 86076  Nüfus yoğunluğu : 12 kişidir.  

Tunceli 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 31652  Kadın : 24749  Toplam : 56401  

Tunceli 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16477  Kadın : 13198  Toplam : 29675  

 

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