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  3. Tunceli Valiliği'nden dikkat çeken paylaşım! İşte 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri...

Tunceli Valiliği'nden dikkat çeken paylaşım! İşte 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri...

Tunceli Valiliği resmi Twitter hesabı üzerinden 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.

Tunceli Valiliği, resmi Twitter hesabında 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntülerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Valilikten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonlarımız Kararlılıkla Devam Ediyor.

Kahraman Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz"

İşte Tunceli Valiliği'nin paylaştığı görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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