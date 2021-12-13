Tunceli Valiliği'nden dikkat çeken paylaşım! İşte 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri...
Tunceli Valiliği resmi Twitter hesabı üzerinden 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini paylaştı.
Tunceli Valiliği, resmi Twitter hesabında 9 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntülerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu.
Valilikten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonlarımız Kararlılıkla Devam Ediyor.
Kahraman Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz"
İşte Tunceli Valiliği'nin paylaştığı görüntü: