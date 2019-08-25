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  3. Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

DHA

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